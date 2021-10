Vivo T1 to nowa seria smartfonów chińskiej marki, których premiera odbędzie się w tym tygodniu. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Ta jest typowa dla tak zwanej średniej półki wyższej. Pojawi się także tańszy model Vivo T1X, który będzie prostszym smartfonem.

Vivo T1 to linia obejmująca co najmniej dwa nowe smartfony, które zobaczymy w tym tygodniu. Telefony zostaną pokazane już 19 października. Tego dnia odbędzie się debiut w Chinach. Tymczasem zobaczmy, co wiemy o tych urządzeniach. Wśród nowych modeli pojawi się także prostszy Vivo T1x.

Vivo T1 to tak naprawdę przebrandowany model IQOO Z5. Tak więc specyfikacja techniczna tego smartfona jest już znana. Otrzyma on 6,67-calowy ekran LCD Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 778G. Aparat fotograficzny jest potrójny i składa się z sensorów 64, 8 i 2 MP.

Natomiast Vivo T1x ma mieć wiele wspólnego z niezapowiedzianym jeszcze IQOO Z5x. Tutaj spodziewamy się ekranu z wcięcie dla kamery w postaci łezki czy procesora MediaTek Dimensity 900. Aparat fotograficzny jest podwójny i składa się z sensorów 50 i 2 MP. Znana specyfikacja techniczna Vivo T1 widoczna jest poniżej.

Vivo T1 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 44 W

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

192 g

Android 11 z nakładką producenta

źródło