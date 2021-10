MIUI 13 beta to poglądowa wersja nowego oprogramowania Xiaomi dla smartfonów. Nakładka zbliża się wielkimi krokami. Kiedy jednak rozpoczną się jej testy? Świeże informacje wskazują na to, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Najpierw będzie to zamknięta beta MIUI 13, a więc z ograniczonym dostępem.

MIUI 13 beta to poglądowa nakładka Xiaomi, na której testy czeka sporo użytkowników. Zapowiedź oprogramowania przeciąga się w czasie, ale wiele wskazuje na to, że nowy software zobaczymy jeszcze w tym kwartale. Co zresztą potwierdzali wcześniej wybrani przedstawiciele marki. Kiedy zostanie uruchomiony program pilotażowy?

Jeśli wierzyć nowym informacjom, to testy MIUI 13 beta zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Poza tym dowiadujemy się, że nowa nakładka Xiaomi wniesie wiele zmian w interfejsie użytkownika. Zmiany w UX obejmą różne obszary oprogramowania. Poza tym wiadomo, że na obecnym etapie bazuje ona zarówno na Androidzie 11, jak i najnowszym 12.

Testy Xiaomi MIUI 13 beta najpierw z ograniczonym dostępem

Początkowo Xiaomi planuje rozpocząć testy MIUI 13 ramach zamkniętej wersji beta. To pewnie nastąpi w listopadzie lub najpóźniej grudniu. Na szerszą dostępność poglądowej wersji nowej nakładki poczekamy sobie dłużej, bo do pierwszego kwartału 2022 r., co warto mieć na uwadze. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na kolejne informacje.

