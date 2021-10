Google Pixel 6 Pro jest coraz bliżej i wygląda na to, że cena smartfona będzie całkiem atrakcyjna. Ta ma być niższa od kwoty 900 dol. W zamian będziemy mogli jednak liczyć na telefon, którego specyfikacja techniczna będzie z wyższej półki. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Google Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6 Pro to nadchodzący flagowiec, którego cena nie miała być niska. Smartfon był obiektem mnóstwa przecieków. Wygląda jednak na to, że telefon wcale nie ma kosztować fortuny. Rąbka tajemnicy uchyla nam sklep Target, gdzie dostrzeżono oba telefony. Zobaczmy, ile ma kosztować Google Pixel 6 Pro.

Cena Google Pixel 6 Pro dostrzeżonego w wykazie Target została ustalona na poziomie 898 dol. Tak więc jest niższa w porównaniu do flagowców konkurencji z systemem Android, za które trzeba zapłacić więcej. Jakby tego było mało, to specyfikacja techniczna ma być z górnej półki. Tańszy model bez dopisku Pro ma kosztować od 599 dol.

Cena Google Pixel 6 Pro jest naprawdę atrakcyjna

Jeśli cena Google Pixel 6 Pro z tego przecieku się potwierdzi, to będzie naprawdę atrakcyjna. To oznacza, że smartfon może cieszyć się naprawdę niezłym zainteresowaniem. Może to być niezły przepis na sukces. Poniżej znana specyfikacja techniczna telefonu.

6,71-calowy ekran pOLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu w 120 Hz

autorski procesor Tensor

12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

źródło: AndroidAuthority