Samsung Galaxy S22 otrzyma nieco inny ekran względem poprzednika. Planowane zmiany ujawnia nam szkło ochronne dla nowych modeli, które mamy okazję zobaczyć na zdjęciach. Narożniki będą bardziej zaokrąglone. Co jeszcze zmieni się w ekranie smartfonów Samsung Galaxy S22?

Samsung Galaxy S22 to nowa seria flagowców Koreańczyków, które zobaczymy za kilka miesięcy. Te obecnie są w ogniu przecieków. Wiemy, że zmiany obejmą również ekran. Największe będą widoczne na przykładzie topowego modelu Ultra. W przypadku dwóch tańszych też ich nie zabraknie, co potwierdza nam szkło ochronne dla wyświetlaczy.

Leaker Ice Universe, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone informacje z obozu koreańskiej marki, opublikował zdjęcia widoczne poniżej. Prezentują one szkło ochronne dla modeli Samsung Galaxy S22 i S21 dla porównania. Widzimy, że nowe telefony dostaną wyświetlacze z bardziej zaokrąglonymi narożnikami. Poza tym panele są nieco szersze. To oznacza, że zapewne zostaną nieco zmienione proporcje, co zresztą pojawiało już w przeciekach.

Ekran z modelu Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma inne zmiany

Wiemy, że Samsung Galaxy S22 w wersji Ultra otrzyma jeszcze inny ekran. Tutaj mamy spodziewać się wyświetlacza, który będzie nawiązywał do serii Note 20. W tym przypadku panel ma być bardziej prostokątny i otrzyma mniejsze zaokrąglenia w narożnikach.

źródło