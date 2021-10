Motorola Moto G71 5G to smartfon, który wkrótce dołączy do portfolio marki. Spodziewamy się, że będzie to nieco lepiej wyposażony telefon w porównaniu do modelu G60s. Sprzęt ukrywa się pod nazwą kodową xt2169-1 i pod taką został dostrzeżony na stronie komisji FCC. Tam została udostępniona częściowa specyfikacja techniczna.

Motorola Moto G71 5G certyfikowana przez FCC ma modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji. Procesor znajdujący się pod obudową pozostaje jednak tajemnicą. Wiemy, że urządzenie ma także moduł NFC oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Nie zabrakło także dwóch slotów dla kart SIM.









Kompletna specyfikacja modelu Motorola Moto G71 5G nieznana

Na więcej szczegółów przyjdzie nam jednak poczekać. Motorola Moto G71 5G skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic, bo FCC nie ujawnia nam zbyt wiele szczegółów. Te zapewne poznamy bliżej planowanej premiery i do tego czasu trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, co warto mieć na uwadze.

źródło