One UI 4 beta to poglądowe wydanie nowej nakładki firmy Samsung dla urządzeń z serii Galaxy. Wśród nowości jest nowy widżet pogody. Otrzymał on efekty, które związane są z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi. Zobaczmy sobie, jak wygląda ten element z nakładki One UI 4.

One UI 4 beta to poglądowa nakładka firmy Samsung, której beta testy rozpoczęta kilka tygodni temu. Niedawno testerzy otrzymali dostęp do drugiej wersji poglądowej. Wśród nowości pojawia się ciekawa funkcja. To odświeżony widżet pogody. Producent dodał do niego nowe elementy.

Nowy widżet pogody z One UI 4 beta jest dynamiczny. To oznacza, że dostosowuje się pod kątem aktualnie panujących warunków atmosferycznych. Sam element jest prosty, co widać na poniższych zrzutach ekranowych. Tło wypełnia obszar i jest ono niebieskie w ciągu dnia, szare w deszczu czy przyszarzałe podczas burz. U góry znajduje się informacja o temperaturze, a na dole animowana ikonka, gdzie umieszczono dodatkowe informacje.

Nowy widżet pogody na razie w One UI 4 beta

Pamiętajmy, że wspomniany widżet pogody znajduje się w poglądowym wydaniu nakładki One UI z numerkiem 4. Obecnie jest ona na etapie publicznych testów. Z czasem element pojawi się na wszystkich urządzeniach Galaxy, które otrzymają aktualizację do systemu Android 12. To nastąpi dopiero za kilka miesięcy.

źródło: Sammobile