Xiaomi Mi 12 to flagowiec, którego premiera ma odbyć się jeszcze w tym kwartale. W sieci pojawiły się nowe plotki. Te mówią o tym, że pojawi się ceramiczna obudowa oraz bateria o pojemności 5000 mAh. Ponadto Xiaomi Mi 12 ma umożliwić bardzo szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 120 W.

Xiaomi Mi 12 to nadchodzący flagowiec, który był już obiektem różnych przecieków. W sieci pojawiły się nowe plotki, które mówią o tym, że ma pojawić się ceramiczna obudowa. Informacje na ten temat przekazał na łamach społecznościówki Weibo sprawdzony w przeszłości leaker, który serwował nam sprawdzone szczegóły z obozu chińskiej marki.

To samo źródło wspomina, że Xiaomi Mi 12 otrzyma baterię o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że ma ona wspierać technologię bardzo szybkiego ładowania. Będzie to obsługa ładowarki o mocy 120 W, którą wprowadzono wraz z flagowcem Mix 4. Ten smartfon nigdy jednak nie opuścił chińskiego rynku i na to się nie zanosi.

Ceramiczna obudowa Xiaomi Mi 12 nada mu wygląd premium

Domyślamy się, że ceramiczna obudowa Xiaomi Mi 12 sprawi, że smartfon będzie lepiej wpisywał się wyglądem w standardy premium. To materiał, który w telefonach gości dosyć rzadko. Sama chińska marka sięga jednak po niego nie pierwszy raz. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej szczegółów.

