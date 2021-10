Redmi K40s to smartfon, którego premiera jest nieodległa. Będzie to nieco tańsze urządzenia, ale Xiaomi i tak planuje zaimplementować tu bardzo szybkie ładowanie baterii. O jakiej mocy? Plotki mówią, że będzie to ładowarka 120 W. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o Redmi K40s.