Oppo K9s to nowy średniak chińskiej marki. W sieci pojawiły się rendery i częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Urządzenie dostanie 6,59-calowy ekran LCD Full HD+ oraz procesor Qualcomm Snapdragon 778G. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o Oppo K9s i kiedy go zobaczymy.