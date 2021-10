Realme UI 3.0 to nowa nakładka Chińczyków oparta na systemie Android 12. Wprowadza ona liczne nowości oraz zmiany. Znajdziemy tu Omoji, nowe opcje z zakresu personalizacji AoD czy elementy bazujące na języku projektowania Material You. Zobaczmy, co nowego wprowadza Realme UI 3.0.