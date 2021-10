OnePlus 9 RT doczekał się debiutu. Premiera odbyła się w Chinach. Cena wydaje się być atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Smartfon ma ekran AMOLED E4 120 Hz czy procesor Snapdragon 888. Zobaczmy, co jeszcze ma do zaoferowania flagowiec OnePlus 9 RT i gdzie go kupimy.

OnePlus 9 RT to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Teraz odbyła się jego premiera w Chinach, gdzie cena wydaje się być całkiem atrakcyjna. Specyfikacja techniczna telefonu jest rzeczowa i obejmuje konkretne podzespoły. Zobaczmy, co ma do zaoferowania OnePlus 9 RT.

Cena OnePlus 9 RT atrakcyjna

model z 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane – 3299 juanów (ok. 2030 zł)

model z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane – 3799 juanów (ok. 2330 zł)

Sprzedaż OnePlus 9 RT w Chinach zostanie uruchomiona 19 października. Na razie urządzenie będzie można zamawiać tylko w Państwie Środka. Na dostępność na terenie innych rynków przyjdzie nam poczekać, co trzeba mieć obecnie na uwadze. Plany związane z debiutem w Europie na razie są nieznane.

6,52-calowy ekran AMOLED E4

OnePlus 9 RT ma wysokiej jakości ekran AMOLED E4 dostarczony przez Koreańczyków z Samsung Display. To 6,52-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ oraz zapewniający odświeżanie obrazu w 120 Hz. W okrągłym wcięciu panelu umieszczono kamerkę do selfie z sensorem 16 MP. Częstotliwość próbkowania dotyku wynosi tu 600 Hz.

Wydajny układ Snapdragon 888

OnePlus 9 RT ma procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660. Starsze plotki mówiły o słabszym układzie, ale pod obudową producent umieścił jednak wydajniejszy SoC. Chip jest wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Poza tym znajdziemy tu wirtualną pamięć o rozmiarze 7 GB. Na dane przeznaczono szybkie kości UFS 3.1.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Poza tym OnePlus 9 RT ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX766 50 MP. Pozostałe elementy to obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 16 MP oraz kamerka 2 MP do zdjęć makro. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera technologię Warp Charge 65T. To oznacza nic innego, jak możliwość ładowania akumulatora z użyciem ładowarki o mocy 65 W.

OnePlus 9 RT – specyfikacja techniczna

6,52-calowy ekran AMOLED E4 o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 do selfie

aparat fotograficzny 50 + 16 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z Warp Charge 65 W

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

198,5 g

Android 12 z nakładką producenta

źródło: opracowanie własne