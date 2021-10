Black Shark 4S Pro to smartfon do gier, który doczekał się premiery. To konkretny telefon do gamingu. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Urządzenie ma procesor Snapdragon 888 Plus oraz 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Zobaczmy, czym wyróżnia się jeszcze Black Shark 4S Pro.

Black Shark 4S Pro to smartfon do gier, który w końcu doczekał się premiery. Urządzenie było zapowiadane od kilku tygodni. Teraz odbył się jego debiut. Cena jest całkiem atrakcyjna, a specyfikacja techniczna z high-endowej półki. Zobaczmy, co ma do zaoferowania model Black Shark 4S Pro.

Cena Black Shark 4S Pro całkiem atrakcyjna

Black Shark 4S Pro dostępny jest w dwóch konfiguracjach sprzętowych. Cena podstawowej wersji telefonu z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane została ustalona na poziomie 4799 juanów (ok. 2950 zł). Model z 16 GB RAM i 512 GB pamięci kosztuje 5499 juanów (ok. 3380 zł). Obecnie trwa przedsprzedaż, a rynkowy debiut zaplanowano już na 15 października.

Wysokiej klasy ekran AMOLED

Black Shark 4S Pro ma wysokiej jakości wyświetlacz AMOLED. To panel o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli). Panel jest w stanie prezentować obraz w 144 Hz i ponadto oferuje szczytową jasność na poziomie aż 1300 nitów. Nie zabrakło też obsługi MEMC oraz HDR10+.

Wydajny Snapdragon 888 Plus

Sercem Black Shark 4S Pro jest 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 Plus z GPU Adreno 660. SoC wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM i są to szybkie kości LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca. Są to kości UFS 3.1 z obsługą SSD Disk Array 2.0.

Bateria z bardzo szybkim ładowaniem

Bateria z modelu Black Shark 4S Pro ma pojemność 4500 mAh. To co wyróżnia akumulator, to jednak wsparcie dla bardzo szybkiego ładowania o mocy aż 120 W. Xiaomi najpierw wprowadziło technologię HyperCharge to modelu Mix 4. Jednak zaczyna ona ostatnia trafiać także do kolejnych telefonów i w ten sposób staje się bardziej dostępna.

Przeciętny aparat fotograficzny

Black Shark 4S Pro to smartfon do gier, a więc jego aparat fotograficzny nie jest najmocniejszą stroną tego modelu. Co nie powinno dziwić, bo nie o to tu chodzi. Znajdziemy tu główny sensor z matrycą 64 MP Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP i kamerkę do zdjęć makro z czujnikiem 5 MP. Przednia do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką JoyUI 12.8. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Black Shark 4S Pro – specyfikacja techniczna

6,67-cslowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 Plus z GPU Adreno 660

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane (UFS 3.1)

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

220 g

Android 11 z JoyUI 12.8

źródło: opracowanie własne