Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon koreańskiej marki, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz w sieci dostrzeżono ciekawy patent producenta, który powiązany jest z tego typu urządzeniami. Obejmuje on skaner linii papilarnych. Zobaczmy, cóż to za rozwiązanie i jakie niesie ze sobą korzyści.

Samsung opatentował podwójny skaner linii papilarnych schowany pod ekranem. Co jednak ciekawe jeden czujnik może zostać wykorzystany obustronnie. To oznacza, że czytnik może znajdować się pod składanym ekranem oraz z drugiej strony, gdzie Galaxy Z Fold 4 otrzyma mniejszy wyświetlacz dostępny po złożeniu. Rozwiązanie z pewnością jest oryginalne.

Nie wiadomo czy Samsung Galaxy Z Fold 4 dostanie taki skaner linii papilarnych

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 4 wydaje się być idealnym pod kątem implementacji takiego rozwiązania. Pamiętajmy jednak, że na razie jest to jeden z patentów, których Koreańczycy mają całe mnóstwo. Nie ma więc pewności, że takie rozwiązanie zostanie wykorzystane w przyszłorocznym modelu.

źródło