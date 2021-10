Realme GT Neo 2T to smartfon, którego debiut odbędzie się w przyszłym tygodniu. Jest data premiery i nie są to plotki, a informacje potwierdzone przez samego producenta. Specyfikacja techniczna telefonu wyciekła do sieci już wcześniej. Zobaczmy, co wiemy o Realme GT Neo 2T i kiedy go zobaczymy.