Oppo Reno 7 to nadchodzący flagowiec chińskiej marki. W sieci pojawiły się informacje obejmujące aparat fotograficzny telefonu. Plotki mówią, że głównym sensorem będzie Sony IMX766 z matrycą 50 MP. Wiemy, że ma to być CMOS typu 1/1.56″. Co jeszcze wiemy o Oppo Reno 7?

Oppo Reno 7 to nadchodząca seria smartfonów chińskiej marki, która już pojawiała się w przeciekach. Teraz dowiadujemy się, że aparat fotograficzny ma otrzymać główny sensor marki Sony – IMX766. Będzie to CMOS typu 1/1.56″ z matrycą 50 MP. Będzie to więc lepsze rozwiązanie względem poprzednich modeli z serii 6.

Oppo w poprzednich telefonach (6 i 6 Pro) zaimplementował główny sensor OmniVision OV64B typu 1/2″ z matrycą 64 MP. Tak więc telefony Reno 7 otrzymają nowocześniejsze rozwiązanie. Na tym informacji o nadchodzącej serii jeszcze nie koniec, choć kompletna specyfikacja nie jest na razie znana.

Oppo Reno 7 otrzyma potrójny aparat fotograficzny

Wiemy, że w Oppo Reno 7 znajdzie się potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Dwa pozostałe nie są znane, ale pewnie będzie to obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP i kamerka do zdjęć makro z czujnikiem 2 MP. Wiadomo też, że pojawi się metalowa ramka, a ekran otrzyma okrągłe wcięcie dla aparatu do selfie w górnym narożniku. Ma też zostać zaimplementowany pierścień z LED-ami dla powiadomień.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło