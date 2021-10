OnePlus 9 RT to nowy flagowiec chińskiej marki. Jego premiera jest już bardzo blisko. Cena na razie jest tylko przybliżona, ale specyfikacja techniczna smartfona nie skrywa przed nami już większych tajemnic. Zobaczmy więc, co już wiadomo o modelu OnePlus 9 RT na kilka dni przed debiutem.

6,55-calowy ekran AMOLED E4

OnePlus 9 RT otrzyma wysokiej jakości ekran AMOLED E4, który dostarczy Samsung Display. Będzie to wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ zapewniający odświeżanie obrazu w 120 Hz. Wiemy też, że przekątna panelu to 6,55 cala.

Wydajny procesor Snapdragon 888

OnePlus 9 RT początkowo miał otrzymać procesor Snapdragon 870. Finalnie jednak producent zmienił plany i zdecydował się na mocniejszy układ Qualcomma dla tegorocznych flagowców. Tym jest SoC Snapdragon 888, który będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci typu LPDDR5. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca i są to kości UFS 3.1.

Potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP

Wiemy, że OnePlus 9 RT otrzyma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP. Całość ma uzupełniać kamerka do zdjęć makro. Na wyspie umieszczono także diodę doświetlającą LED oraz mikrofon.

Cena OnePlus 9 RT ma być atrakcyjna

Cena modelu OnePlus 9 RT nie jest znana, ale wiemy, że ma być atrakcyjna. Pewne przecieki mówią o tym, że w Chinach wyjściowa konfiguracja (z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca) ma kosztować około 3 tys. juanów (ok. 1850 zł). Oczywiście w Europie zapłacimy więcej.

Bateria z obsługą Warp Charge 65T

OnePlus 9 RT otrzyma akumulator o pojemności 4500 mAh. Wiemy, że bateria wspiera technologię o nazwie Warp Charge 65T. To oznacza, że będzie można ją ładować przewodowo z użyciem ładowarki o mocy 65 W. Producent chwali się też pięciowymiarowym projektem struktury rozpraszania ciepła, którą testowano ponad 6 miesięcy. Ponadto zwiększono obszar rozpraszania ciepła o 59 proc. i o 20 proc. jego efektywność.

Premiera 13 października

OnePlus 9 RT ma premierę w przyszłym tygodniu. Oficjalna zapowiedź odbędzie się 13 października. Tego dnia telefon zostanie zaprezentowany w Chinach. Kilka dni później ruszy sprzedaż. W Państwie Środka smartfona będzie można zamawiać od 19 października. W Europie zapewne pojawi się później. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus 9 RT – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED E4 o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z Warp Charge 65 W

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z nakładką producenta

