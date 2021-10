Huawei Mate 50 Pro to nadchodzący flagowiec chińskiej marki. W wyniku sankcji nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych zostanie on pozbawiony dostępu do pewnych kluczowych funkcji. Tym jest m.in. sieć 5G oparta na amerykańskich technologiach. Dlatego Huawei Mate 50 Pro otrzyma specjalny chip Snapdragon 898 4G.