Google Pixel 6 Pro jest już blisko. Doszło do dużego wycieku. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna smartfona oraz jego funkcje. Informacje pochodzą z prezentacji jednego z partnerów firmy. Zobaczmy więc sobie, czym ma nas zaskoczyć Google Pixel 6 Pro i co o nim wiadomo.

Google Pixel 6 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Teraz kolejnego dopuścił się jeden z partnerów firmy. Tym razem to brytyjski Carphone Warehouse. Do sieci wyciekły slajdy z prezentacji, która ujawnia nam funkcje telefonu. Pojawia się także specyfikacja techniczna Google Pixel 6 Pro. Rzućmy sobie na to okiem.

Autorski układ Tensor znacznie wydajniejszy

Google Pixel 6 Pro otrzyma układ Tensor, który firma stworzyła we współpracy z Samsungiem. Wiemy, że to wydajny SoC i z prezentacji z przecieku wynika, że zaoferuje do 80 proc. większą moc względem układu z poprzedniego telefonu. Pojawi się też inteligentne zarządzenie energią czy chip Titan M2, który ma znacząco poprawić bezpieczeństwo. Na koniec warto wspomnieć o udoskonaleniach obejmujących obsługę kamery oraz przetwarzanie obrazów.

Aparat fotograficzny o większych możliwościach

Aparat fotograficzny z Google Pixel 6 Pro ma obiektyw szerokokątny z sensorem 50 MP. Ma on być w stanie wpuścić do 150 proc. więcej światła. Następnie mamy kamerkę ultraszerokokątną z matrycą 12 MP. Szczególnie ciekawie przedstawia się teleobiektyw z sensorem 48 MP. Będzie tu można liczyć na 4-krotny zoom optyczny oraz 20X Super Res Zoom. Natomiast przednia kamera do selfie ma wyróżniać się szerokim kątem widzenia na poziomie 94 stopni.

Długi czas pracy na baterii

Google Pixel 6 Pro ma akumulator o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że będzie go można ładować z użyciem ładowarki o mocy 30 W. Natomiast drogą bezprzewodową o mocy 23 W. Firma chwali się, że z użyciem narzędzia Extreme Battery Saver będzie można liczyć na czas pracy na jednym naładowaniu nawet w postaci 48 h.

Pięć lat aktualizacji oprogramowania

Google deklaruje, że Pixel 6 Pro (tańszy model smartfona też) otrzyma aż pięć lat wsparcia w postaci aktualizacji Androida. To naprawdę dużo. Na slajdach z prezentacji można też znaleźć inne ciekawe informacje oraz funkcje. Są to szkło ochronne Gorilla Glass Victus na przodzie czy też zgodność z normą IP68, a więc telefon będzie zarówno wodo-, jak i pyłoszczelny. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Google Pixel 6 Pro – specyfikacja techniczna

6,71-calowy ekran pOLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu w 120 Hz

autorski procesor Tensor

12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

źródło: Android Authority