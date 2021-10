Redmi Note 11 Pro 5G to nadchodzący średniak submarki Xiaomi. Wygląda na to, że telefon będzie wyróżniać się naprawdę bardzo szybkim ładowaniem baterii. Do tego stopnia, że pod tym względem dorówna tylko niektórym flagowcom Xiaomi. Tak, Redmi Note 11 Pro 5G może wspierać technologię HyperCharge.

Redmi Note 11 Pro 5G to smartfon ze średniej półki cenowej, który pojawiał się już w plotkach. Seria ma pod pewnymi względami zbliżyć się do droższych smartfonów Xiaomi. Wygląda na to, że tak się stanie pod względem ładowania baterii, o czym mówią nowe plotki wprost z Weibo.

Jeśli nowe plotki są prawdziwe, to Redmi Note 11 Pro 5G otrzyma naprawdę szybkie ładowanie baterii. Drogą przewodową ma ono odbywać się z użyciem ładowarki o mocy 120 W. Tak szybka technologia obecna jest na razie tylko w kilku flagowcach marki Xiaomi. Są to modele Mix 4 oraz 11T Pro. W przypadku poprzednika było to 67 W.

Ładowanie z Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G to pewnie HyperCharge

Domyślamy się, że tą technologią bardzo szybkiego ładowania baterii z Redmi Note 11 Pro 5G ma być HyperCharge o mocy 120 W, którą najpierw wprowadzono w modelu Xiaomi Mix 4. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze poczekać. Na premierę również, bo ta na pewno nie odbędzie się na dniach.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło