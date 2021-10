Oppo A54s to nowy średniak chińskiej marki. Debiut jest blisko, ale smartfon nie został dochowany w tajemnicy do dnia premiery. Do sieci wyciekły rendery oraz specyfikacja techniczna telefonu. Znana jest także cena Oppo A54s. Zobaczmy, co już wiadomo o tym modelu.

Cena Oppo A54s w Europie ma wynieść 219 euro. Dotyczy to wersji z 4 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Następnie mamy procesor MediaTek Helio G35 oraz ekran LCD o przekątnej 6,52 cala i rozdzielczości HD+. Pojemność baterii nie jest znana.

Oppo A54s dostanie także potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Następnie mamy dwie kamerki 2 MP. To czujnik głębi oraz aparat do zdjęć makro. Przednia kamera pozwoli roić selfie w jakości do 8 MP. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo A54s – specyfikacja techniczna

6,52-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G35

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

