OnePlus 9 RT to smartfon, który zostanie pokazany w niedługim czasie. Plotki mówią o tym, że premiera ma odbyć się w połowie tego miesiąca. Wygląda na to, że oficjalna zapowiedź jest blisko. Sugeruje to wpis, który opublikował na własnym koncie sam Pete Lau, jeden z założycieli marki.

Premiera modelu OnePlus 9 RT odbędzie się 15 października. Wtedy smartfon zostanie zaprezentowany w Chinach. Spodziewajmy się też, że trafi na inne rynki. Na jego temat wiadomo już całkiem sporo. Specyfikacja techniczna wyciekła do sieci już wcześniej.

OnePlus 9 RT będzie w dużym stopniu bazować na modelu 9R z pierwszej połowy tego roku. Zmianie ma ulec procesor. Ponadto pojawi się nieco inny aparat fotograficzny. Z głównym sensorem 50 MP. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

OnePlus 9 RT – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran Fluid AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 16 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z Warp Charge 65 W

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z nakładką producenta

