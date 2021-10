Motorola Moto G31 to smartfon, którego premiera jest nieodległa. Urządzenie dostrzeżono na stronie urzędu NCC. Tam pojawiły się zdjęcia telefonu. Znana jest też częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiemy o modelu Motorola Moto G31.

Motorola Moto G31 to nowy smartfon marki. Urządzenie jest już certyfikowane, co przybliża je do rynkowej premiery. Telefon został dostrzeżony na stronie jednego z urzędów (dokładnie u NCC), gdzie otrzymał stosowny certyfikat. Dzięki temu poznajemy także częściową specyfikację techniczną.

Motorola Moto G31 to smartfon, który ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Pozostałe dwa nie są znane, ale za pewne jest to połączenie 8 + 2 MP lub 2 + 2 MP. Pod obudową jest także bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że będzie ja można ładować z użyciem ładowarki o mocy 10 W.

Kompletna specyfikacja techniczna Moto G31 tajemnicą

Motorola Moto G31 ma być tanim smartfonem. Cena ma wynieść tylko około 210 dolarów. Kompletna specyfikacja techniczna na razie jest tajemnicą. Wiemy jednak, że wyświetlacz ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano w górnej części. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło