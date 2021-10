Honor 50 to smartfon, który wkrótce zadebiutuje w Europie. Wyciekła cena i ta przedstawia się naprawdę ciekawie. Urządzenie będzie dostępne w kilku różnych konfiguracjach sprzętowych. Debiut na Starym Kontynencie ma odbyć się przed końcem miesiąca. Zobaczmy, jakie wersje modelu Honor 50 kupimy.

Honor 50 najpierw debiutował w Chinach. Wiemy jednak nie od dziś, że smartfon zmierza do Europy. Jego debiut na Starym Kontynencie zaplanowano na 26 października i wiemy, że otrzyma tu usługi Google. Tymczasem do sieci wyciekła cena modeli Honor 50. Rzućmy sobie na to okiem.

Cena podstawowej wersji modelu Honor 50 została ustalona na poziomie 499 euro (ok. 2270 zł). Kwota ta dotyczy wariantu z 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Natomiast telefon mający 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca ma kosztować 599 euro (ok. 2720 zł).

Honor 50 ma 6,57-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 778G. Potrójny aparat fotograficzny ma główny sensor 108 MP. Natomiast bateria 4300 mAh wspiera szybkie ładowanie o mocy 66 W. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Honor 50 Pro – specyfikacja techniczna

6,57-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ pikseli i odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 778G

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 miejsca na dane

kamerka 32 + 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

