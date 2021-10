One UI 4.0 beta 2 to nowa wersja poglądowa nakładki marki Samsung na urządzenia Galaxy. Wprowadza ona nowość, którą Google dodało w samej platformie. Są to motywy oparte na języku projektowania Material You. Mamy okazję zobaczyć, jak to rozwiązanie z One UI 4.0 beta 2 prezentuje się na wideo.

One UI 4.0 beta 2 to już drugie wydanie poglądowe nakładki firmy Samsung, która bazuje na systemie Android 12. Jak dobrze wiemy nowa platforma Google wprowadza język projektowania Material You, który dodaje nowe opcje kolorystyczne czy motywy. Koreańczycy we własnym oprogramowaniu postanowili dodać dla nich wsparcie.

Aktualizacja One UI 4.0 beta 2 wprowadza motywy oparte na języku projektowania Material You. Użytkownicy mogą w ten sposób wykorzystać tapety, aby stworzyć spersonalizowane schematy. Dzięki temu można uzyskać różny wygląd. Możecie to zobaczyć na poniższym wideo opublikowanym przez serwis źródłowy.

Motywy Material You w aktualizacji One UI 4.0 beta 2

Opisywane wyżej rozwiązanie dostępne jest dopiero w uaktualnieniu One UI 4.0 beta 2. W pierwszej becie Samsung obsługi nie zapewnił. Tak więc jeśli chcecie zobaczyć motywy oparte na Material You na własnym urządzeniu z serii Galaxy, to najpierw będziecie musieli uaktualnić je do najnowszej wersji poglądowej nakładki.

źródło: Sammobile