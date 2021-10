Android 12 zmierza także na smartfony Xiaomi. W pierwszej kolejności oprogramowanie trafi do Xiaomi Mi 11 Ultra, Pro i 11 oraz modeli Redmi K40 Pro i K40 Pro Plus. Firma planuje zacząć udostępniać Androida 12 na własne telefony począwszy od egzemplarzy z chińskiej dystrybucji.

Android 12 to najnowsza aktualizacja platformy Google, która została już skierowana do AOSP (Android Open Source Project). Wkrótce nowa wersja zielnego robota zacznie trafiać w postaci uaktualnienia na różne smartfony. Najpierw na modele Google Pixel, a potem także sprzęty innych producentów, w tym również marki Xiaomi.

Chińska firma ogłosiła na łamach swojego konta społecznościowego w Weibo, które z jej telefonów zostaną uaktualnione do systemu Android 12 w pierwszej kolejności. Są to modele Xiaomi Mi 11 Ultra, Pro oraz 11 i dwa flagowce z serii Redmi K40 Pro – Pro i Pro Plus. Tak więc aktualizacja najpierw pojawi się na telefonach z chińskiej dystrybucji.

Android 12 dla Xiaomi Mi 11 Ultra, Pro i 11 oraz Redmi K40 Pro z MIUI

Oczywiście aktualizacja do systemu Android 12 dla wymienionych telefonów zostanie zintegrowana z nakładką MIUI. To autorskie oprogramowanie chińskiej marki. Po tym, jak software zostanie udostępniony na egzemplarze telefonów z dystrybucji z Państwa Środka, to potem spodziewajmy się wdrożenia na inne rynki.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło