OnePlus 10 Pro to flagowiec marki, który zadebiutuje w 2022 r. Smartfon otrzyma aparat fotograficzny o sporych możliwościach. Świeże plotki mówią o tym, że pojawi się 5-krotny zoom peryskopowy. Prawdopodobnie OnePlus 10 Pro zapożyczy to rozwiązanie od telefonów firmy Oppo.

OnePlus 10 Pro to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Nowy flagowiec marki zadebiutuje zapewne w pierwszym kwartale 2022 r. Tymczasem na łamach społecznościówki Weibo pojawiły się nowe plotki obejmujące aparat fotograficzny telefonu. Te mówią o tym, że ma pojawić się konkretny zoom peryskopowy.

Przecieki mówią o tym, że OnePlus 10 Pro otrzyma 5-krotny zoom peryskopowy. Prawdopodobnie aparat fotograficzny smartfona zapożyczy to rozwiązanie z modeli marki Oppo. Obie zresztą mają tego samego właściciela i tym jest BBK Electronics. Pomiędzy nimi widać coraz lepszą współpracę, choćby na przykładzie oprogramowania ColorOS 12.

Zoom peryskopowy z aparatu OnePlus 10 Pro od Oppo

Oppo wcześniej w tym roku pochwaliło się kamerą peryskopową o regulowanej ogniskowej w zakresie 85–135 mm. To właśnie to rozwiązanie powinien dostać aparat fotograficzny z modelu OnePlus 10 w edycji Pro. Spodziewajmy się go również w kolejnej generacji flagowca z serii Find X. Na więcej informacji musimy poczekać.

