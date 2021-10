Black Shark 4S Pro to nadchodzący flagowiec z układem Snapdragon 888 Plus, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Nowy smartfon do gier otrzyma ekran z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Zobaczmy, co jeszcze zaoferuje Black Shark 4S Pro i kiedy go zobaczymy.