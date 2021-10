Samsung Galaxy S22 Plus to jeden z nowych flagowców Koreańczyków. Dowiadujemy się, że jego bateria będzie mniejsza względem tej z poprzednika. Pod obudowę trafi akumulator o pojemności 4500 mAh. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o specyfikacji Samsunga Galaxy S22 Plus.

Samsung Galaxy S22 Plus to smartfon, który niedawno pozował na renderach. Już wcześniej pojawiały się plotki, jakoby bateria tego konkretnego smartfona miała być mniejsza względem poprzednika. Wygląda na to, że tak rzeczywiście się stanie. Akumulator z modelu Samsung Galaxy S22 Plus został dostrzeżony w jednym z urzędów.

Samsung Galaxy S22 Plus ma akumulator o pojemności nominalnej 4370 mAh. To oznacza, że będzie to bateria o typowej pojemności na poziomie 4500 mAh. W tegorocznym modelu było to 4800 mAh. Mamy więc pewną stratę.

Wiemy, że Samsung Galaxy S22 Plus ma 6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy nowy aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Spodziewajmy się także układów Exynos 2200 lub Snapdragon 898. Znana specyfikacja technic`zna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S22 Plus – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Exynos 2200 lub Snapdragon 898

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

157,4 x 75,8 x 7,6 mm

Android 12 z One UI 4

źródło