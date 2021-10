iPhone 13 Pro to flagowiec Apple, który nie jest tani. Oszacowano jego koszty produkcji i okazuje się, że wykorzystane komponenty są warte więcej w porównaniu do modelu Samsung Galaxy S21 Plus. Ceny obu telefonów są zbliżone. Zobaczmy, ile kosztują materiały jednego egzemplarza smartfona iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro trafił do sprzedaży w zeszłym miesiącu. Nowy smartfon Apple nie jest tani i specjaliści z TechInsights postanowili oszacować jego koszty produkcji. Te okazały się być wyższe w porównaniu do modelu Samsung Galaxy S21 Plus, gdzie ceny obu telefonów są zbliżone. Zobaczmy, na ile wyceniono komponenty.

TechInsights wyceniło komponenty z modelu iPhone 13 Pro na 570 dolarów. Pamiętajmy, że dotyczy to tylko kwoty pokrywającej materiały oraz podzespoły wykorzystane do wyprodukowania jednej sztuki telefonu. W tym konkretnym przypadku jest to wersja z 256 GB pamięci. Koszty produkcji smartfona Samsung Galaxy S21 Plus z takim samym rozmiarem miejsca na dane to 508 dolarów. Specyfikacja techniczna obu modeli widoczna jest poniżej.

Apple iPhone 13 Pro – specyfikacja techniczna

6,1″ ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1170 x 2532 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Apple A15 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256, 512 lub 1024 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o pojemności 11,97 Wh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 15

Samsung Galaxy S21 Plus 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 64 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Android 11 One UI 3.1

źródło: TechInsights