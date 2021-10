Pixel 6 Pro to nadchodzący flagowiec Google. Cena smartfona nie będzie niska, ale sama specyfikacja techniczna ma być z najwyższej półki. Wiemy, że telefon otrzyma duży ekran OLED o rozdzielczości QHD+ czy autorski procesor Tensor. Zobaczmy, co już wiemy o modelu Google Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6 Pro to pełnoprawny flagowiec firmy, który jest mocno wyczekiwanym modelem. Premiera jest już bardzo blisko. Producent już wcześniej zapowiedział, że cena nie będzie niska. Jednak specyfikacja techniczna ma być z półki premium. W tym artykule podsumowaliśmy dotychczasowe plotki i przecieki o Google Pixel 6 Pro. Zobaczmy, co o nim wiemy.

Autorski procesor Tensor

Google Pixel 6 Pro otrzyma autorski układ o nazwie Tensor. Firma przygotowała go we współpracy z Samsungiem. W rzeczywistości jest to niewydany Exynos wykonany w 5-nm litografii. Wiemy, że SoC otrzyma dwa wydajne rdzenie Cortex-X1, które zapewnią mu dużą moc w bardziej złożonych obliczeniach. W tym konkretnym modelu chip będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM, co potwierdziły już benchmarki.

6,7-calowy ekran OLED

Wiemy, że Google Pixel 6 Pro otrzyma ekran wykonany w technologii OLED. Będzie to 6,71-calowy wyświetlacz o rozdzielczości QHD+. Ponadto zapewni on odświeżanie obrazu w 120 Hz. Przednia kamerka znajduje się w okrągłym wcięciu, które wyśrodkowano u góry. Czytnik linii papilarnych zostanie umieszczony pod ekranem.

Potrójny aparat fotograficzny

Google Pixel 6 Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny, gdzie jeden z obiektywów będzie peryskopowy. To oznacza, że pojawią się duże możliwości z zakresu zoomu. Sama specyfikacja techniczna kamery jest już znana. Główny sensor to Samsung GN1 50 MP. Potem mamy obiektyw ultraszerokokątny z Sony IMX386 12 MP. Całość uzupełnia teleobiektyw z Sony IMX586 48 MP. Przedni aparat ma sensor IMX663 12 MP.

Cena Google Pixel 6 Pro wysoka

Google niedługo po tym, gdy ujawniło sam design nowych telefonów, przekazało, że cena modelu Pixel 6 Pro nie będzie niska. Potwierdził to w wywiadzie sam Rick Osterloh, starszy wiceprezes firmy w dziale sprzętu i usług. Konkretnej kwoty nie podano, ale spodziewajmy się tysiąca dolarów lub więcej. W zamian jednak klienci mają liczyć na naprawdę wysokiej jakości produkt z półki premium.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Google Pixel 6 Pro otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh. Znamy też moc ładowania. W przypadku ładowarki przewodowej będzie to 33 W. Natomiast bezprzewodowo proces ma odbywać się z użyciem mocy na poziomie 23 W. Wiemy, że w przygotowaniu jest nowa ładowarka Pixel Stand.

Trzy kolory obudowy

Google ujawniło już wygląd i kolory obudowy smartfona Pixel 6 Pro. Wiemy, że telefon będzie dostępny w opcji czarnej, piaskowozłotej i srebrnej. Tańszy model poza czarnym odcieniem otrzyma dwa inne. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Google Pixel 6 Pro – specyfikacja techniczna

6,71-calowy ekran pOLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu w 120 Hz

autorski procesor Tensor

12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

