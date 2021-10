Premiera Google Pixel 6 i 6 Pro jest już bardzo blisko. Nowe smartfony były obiektem wielu przecieków. Teraz mamy okazję obejrzeć oficjalne wideo, które udostępnił przed debiutem sam producent. Tam możemy m.in. zobaczyć autorski procesor Tensor i nie tylko.









Google Pixel 6 ma układ Tensor, który powstał we współpracy z Samsungiem. Pozwoli on m.in. na lepsze przetwarzanie obrazów czy wideo. Producent chwali się, że nowy układ sprawi, iż będą to najszybsze i najinteligentniejsze telefony marki do tej pory.

Premiera smartfonów Google Pixel 6 jest mocno wyczekiwana przez fanów marki. Specyfikacja techniczna obu telefonów przedostała się do sieci już wcześniej. Znane dane techniczne znajdziecie poniżej.

Google Pixel 6 Pro – specyfikacja techniczna

6,71-calowy ekran pOLED o rozdzielczości QHD+

autorski procesor Tensor

12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

Google Pixel 6 – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran pOLED o rozdzielczości Full HD+

autorski procesor Tensor

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 MP

bateria o nieznanej pojemności mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

