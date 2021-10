Google Pixel 6 Pro to smartfon, który otrzyma autorski układ firmy o nazwie Tensor. Telefon został ponownie dostrzeżony w bazie Geekbench. Nowe benchmarki tym razem zwiastują naprawdę niezłą wydajność. Zobaczmy sobie, jak tym razem poradził sobie Google Pixel 6 Pro i jego SoC Tensor.

Google Pixel 6 Pro to smartfon, który w bazie Geekbench został dostrzeżony już wcześniej. Wtedy jednak wczesne benchmarki pozostawiały wiele do życzenia. Autorski układ Tensor pozostawał mocno w tyle za konkurencją. Teraz pojawił się w teście ponownie i tym razem wyniki są co najmniej zadowalające.

Tensor z Google Pixel 6 Pro wykręcił tym razem 1034 punkty w teście Single Core. Natomiast wynik w Multi Core to 2756 punktów. To nadal mniej w porównaniu do Snapdragona 888 z innych flagowców z Androidem na ten rok. W finalnej wersji wraz z optymalizacjami powinno być tylko lepiej.

Google Pixel 6 Pro z SoC Tensor ma być wydajny

Google Pixel 6 Pro dostanie procesor Tensor, który ma aż dwa rdzenie Cortex-X1. Takie połączenie sprawi, że smartfon w najbardziej wymagających obliczeniach powinien radzić sobie naprawdę dobrze. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się po premierze. Ta odbędzie się w przyszłym miesiącu.

źródło