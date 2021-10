Samsung Galaxy S22 to seria smartfonów, która może zadebiutować jeszcze w tym roku. Plotki mówią o tym, że ma pojawić się w grudniu. Jeśli tak się stanie, to nie dziwi, że Koreańczycy zdecydowali się anulować model Galaxy S21 FE. Jego premiera tuż przed Galaxy S22 byłaby słabym pomysłem.

Samsung Galaxy S22 to nadchodząca seria flagowców firmy, która była obiektem wielu przecieków. W niedługim czasie spodziewaliśmy się jeszcze innego smartfona i tym jest model Galaxy S21 FE. Jego premiera była odkładana w czasie już niejednokrotnie. Teraz dowiadujemy się, że telefon mógł zostać po prostu anulowany.

Samsung Galaxy S21 FE najpewniej w ogóle nie trafi na rynek. Do niedawna jeszcze istniały zaczątki stron wsparcia technicznego poświęcone temu smartfonowi. Jednak producent zaczął je usuwać. To oznacza, że pewnie rozmyślił się w kwestii wprowadzenia tego telefonu na rynek. Co w obecnej sytuacji można zrozumieć.

Galaxy S21 FE anulowany i szybsza premiera modeli Samsung Galaxy S22

Jeśli seria Samsung Galaxy S22 rzeczywiście ma zadebiutować jeszcze w grudniu, to wprowadzanie na rynek obecnie modelu S21 FE rzeczywiście może być nietrafionym pomysłem. Wszak będzie je dzieliło tylko kilka tygodni. Źródło informacji nie podało więcej szczegółów i na te przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

