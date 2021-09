Xiaomi C11 Pro to nadchodzący smartfon marki z tak zwanej wyższej półki średniej. Urządzenie pojawiło się na stronie TENAA. Tam została opublikowana częściowa specyfikacja techniczna. Okazuje się, że Xiaomi C11 Pro otrzyma ekran OLED o rozdzielczości 4K. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o tym telefonie.

Xiaomi C11 Pro to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Nie będzie to flagowiec, a model z tak zwanej wyższej półki średniej. Co ciekawe otrzyma wyświetlacz o rozdzielczości 4K. Potwierdza to częściowa specyfikacja techniczna, która została udostępniona na stronie TENAA. Tam pojawiają się także inne szczegóły dotyczące Xiaomi C11 Pro.

TENAA ujawnia, że Xiaomi C11 Pro otrzyma 6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3840 × 2160 pikseli. Następnie mamy 8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 2,4 GHz. SoC będzie wspomagany przez 6, 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 64, 128, 256 lub 512 GB miejsca. W rzeczywistości na rynek nie trafi tak dużo wariantów i wybór zostanie przez producenta zawężony.

Xiaomi C11 Pro ma także aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Następnie mamy baterię o nominalnej pojemności na poziomie 4400 mAh. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi C11 Pro – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3840 × 2160 pikseli

8-rdzeniowy procesor 2,4 GHz

6, 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM

64, 128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi

Bluetooth

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

166 g

Android 11 z MIUI

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło