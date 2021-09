Nokia G300 5G to smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Debiut zapewne jest nieodległy i wiemy, że będzie to tańszy model w ofercie HMD Global. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Smartfon Nokia G300 5G ma ekran o rozdzielczości HD+. Jest to dokładnie 720 x 1600 pikseli. Wyświetlacz ma wcięcie w postaci łezki. Następnie mamy procesor Snapdragon 480. Na dane przeznaczono 64 GB miejsca. Wiemy, że bateria ma pojemność 4470 mAh.

Nokia G300 5G ma też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 16 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 5 MP oraz czujnik głębi 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości 8 MP. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Nokia G300 5G – specyfikacja techniczna

ekran o rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 480

rozmiar pamięci RAM – brak informacji

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 16 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4470 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło: NPU