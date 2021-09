Xiaomi CIVI to najnowszy smartfon chińskiej marki. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie kupić go w Europie, to nie mamy dobrych wieści. Urządzenie nie opuści Państwa Środka. To oznacza, że Xiaomi CIVI zakupimy tylko w Chinach. Firma nie ma planów związanych z wersją globalną.

Xiaomi CIVI został zaprezentowany w tym tygodniu. To bardzo ładny smartfon, który przede wszystkim przypadnie do gustu płci pięknej. Część z was pewnie zastanawia się nad tym, gdzie kupić to urządzenie, prawda? Cóż, tutaj dobrych wieści nie mamy. Producent planuje ograniczyć dostępność telefonu.

Przedstawiciele marki przekazali, że Xiaomi CIVI to smartfon, który będzie dostępny tylko w kontynentalnych Chinach. Firma nie ma planów związanych z globalną wersją tego telefonu. To oznacza, że urządzenie nie trafi do Europy oraz na inne rynki. Ewentualnie może stać się inaczej.

Xiaomi CIVI nie trafi do Europy, ale nie można wykluczyć, że smartfon pojawi się na innych rynkach, ale pod inną nazwą. Możliwe, że zostanie po prostu przebrandowany. O tym jednak przekonamy się z czasem. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi CIVI – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

166 g

Android 11

