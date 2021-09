Redmi Note 11 Pro to nadchodzący średniak submarki Xiaomi. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Plotki mówią o procesorze i tym może być układ Snapdragon 778G. Jest to naprawdę wydajny SoC Qualcomma. Jeśli Redmi Note 11 Pro go dostanie, to zapewni dużą moc.

Redmi Note 11 Pro to smartfon submarki Xiaomi, którego premiery spodziewamy się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. To pierwszy raz, gdy to urządzenie pojawia się w przeciekach. Plotki na jego temat przekazał leaker ukrywający się pod nickiem Digital Chat Station. W przeszłości dostarczał on nam sprawdzone plotki z obozu marki.

Redmi Note 11 Pro może dostać pod obudową procesor Snapdragon 778G. Jeśli tak się stanie, to smartfon będzie oferował naprawdę dużą wydajność. To SoC Qualcomma, który powstał z myślą o telefonach z tak zwanej wyższej półki średniej. Znajdziemy go m.in. w serii Honor 50 czy wybranych modelach Xiaomi.

Specyfikacja techniczna Redmi Note 11 Pro tajemnicą

Na razie specyfikacja techniczna modelu Redmi Note 11 Pro nie jest znana. Wiemy tylko tyle, że ma otrzymać wspomniany procesor. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze poczekać. Do premiery zapewne pozostało jeszcze trochę czasu i bardziej dokładne informacje powinniśmy uzyskać bliżej planowanego debiutu.

źródło: Weibo