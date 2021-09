Huawei Mate V to składany smartfon chińskiej marki, który ma pojawić się w ofercie w niedługim czasie. Będzie to model podobny do Galaxy Z Flip 3 czy Motoroli Razr. Specyfikacja techniczna na razie pozostaje tajemnicą. Wiemy jednak, że Huawei Mate V otrzyma autorski procesor HiSilicon Kirin 9000.

Huawei Mate V to składany smartfon, którego debiut musi zbliżać się coraz większymi krokami. Firma ma już w ofercie takie urządzenia, ale to nowe będzie inne. Ma być zbliżone do tego, co znamy chociażby z Motoroli Razr czy Galaxy Z Flip 3, a więc smartfonów z klapką. Co już wiadomo o tym urządzeniu?

Specyfikacja techniczna smartfona Huawei Mate V nie jest na razie znana. Wiadomo tylko tyle, że pod obudową telefonu znajdzie się autorski procesor firmy dla flagowców, czyli HiSilicon Kirin 9000 z obsługą łączności z sieciami 5G. `Więcej szczegółów na razie nie podano. Cena powinna być niższa względem modeli z serii X (na zdjęciu otwierającym).

Zapowiedź Huawei Mate V być może w październiku

Kto wie, a może składany smartfon Huawei Mate V zostanie zapowiedziany już w przyszłym miesiącu? Nic nie można obecnie wykluczyć. Firma organizuje specjalną konferencję, która odbędzie się 21 października w Wiedniu. Tam mamy zobaczyć globalne wersje modeli z serii P50.

