Honor 50 Pro to smartfon, który debiutował w Chinach kilka miesięcy temu. Był to jeden z pierwszych modeli na rynku z procesorem Qualcomm Snapdragon 778G. Teraz dowiadujemy się, że telefon zmierza do Europy, gdzie otrzyma usługi Google. Premiera ma odbyć się już za kilka tygodni.

Europejska premiera modelu Honor 50 Pro odbędzie się w Berlinie. Termin to 26 października. Wtedy firma zorganizuje w stolicy Niemiec specjalną konferencję. Dzień później telefony będzie można zamawiać. Cena na razie pozostaje tajemnicą.

Honor 50 Pro otrzyma usługi Google, których to w Chinach nie ma. Smartfon jest ciekawy i ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Następnie mamy 6,72-calowy ekran OLED i wspomniany układ Snapdragon 778G. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Honor 50 Pro – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1236 x 2676 pikseli i odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 778G

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 miejsca na dane

kamerka 32 + 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

187 g

Android 11 z nakładką producenta

źródło