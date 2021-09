Realme GT Neo 2 to ostatni smartfon z tej serii. Jego start sprzedaży był naprawdę udany. W Chinach, gdzie można go było kupić, sprzedano ponad 100 tys. sztuk telefonu. To naprawdę niezły wynik. O sukcesie Realme GT Neo 2 przesądziła atrakcyjna cena.