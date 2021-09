Oppo A95 5G to nadchodzący smartfon chińskiej marki z wyższej półki cenowej. Telefon jest już certyfikowany, bo dostrzeżono go na stronie różnych urzędów. To przybliża go do rynkowego debiutu. Niestety specyfikacja techniczna modelu Oppo A95 5G na razie jest jeszcze sporą tajemnicą.