Xiaomi Mi 12 to nadchodzący flagowiec Chińczyków. Smartfon ma otrzymać na nowo zaprojektowany aparat fotograficzny. Pojawią się także zmiany obejmujące przód obudowy, gdzie jest ekran. Ma on cechować się większym współczynnikiem pokrycia panelu. Premiera Xiaomi Mi 12 zbliża się wielkimi krokami.

Xiaomi Mi 12 to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Plotki mówią o tym, że debiut może odbyć się już nawet w listopadzie. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące aparat fotograficzny. Kamera telefonu ma zostać przeprojektowana.

Informacje na temat zmian obejmujących aparat fotograficzny z Xiaomi Mi 12 przekazał na łamach chińskiej społecznościówki Weibo leaker ukrywający się pod nazwą Digital Chat Station. Do tej pory dostarczał nam on sprawdzone plotki z obozu tej marki. Kamera ma być potrójna i otrzyma nowy design. Nie jest on jednak znany.

Zmiany w Xiaomi Mi 12 obejmą nie tylko aparat fotograficzny

Xiaomi Mi 12 czekają także inne zmiany. Ma pojawić się lepszy stosunek ekranu do przedniego panelu. Tak więc zostanie użyty wyświetlacz, który otrzyma jeszcze mniejsze ramki. Ma to dotyczyć nie tylko tego urządzenia, ale także innych modeli telefonów, które zobaczymy w 2022 r. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

