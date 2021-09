Xiaomi CIVI to nowy smartfon chińskiej marki, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena jest całkiem atrakcyjna. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje 6,55-calowy ekran OLED i procesor Snapdragon 778G. Ponadto Xiaomi CIVI ma także potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP.

Xiaomi CIVI to smartfon, który był obiektem różnych wycieków. Dziś zgodnie z zapowiedziami odbył się jego premiera w Chinach, gdzie cena jest całkiem atrakcyjna. Natomiast specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Xiaomi CIVI i ile kosztuje. Informacje wyciekły tuż przed premierą

Cena Xiaomi CIVI atrakcyjna

model z 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane – 2599 juanów (ok. 1580 zł)

model z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane – 2899 juanów (ok. 1780 zł)

model z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane – 3199 juanów (ok. 1945 zł)

Ceny Xiaomi CIVI są więc całkiem atrakcyjne. Smartfon będzie dostępny w trzech kolorach obudowy. Telefon ma 6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy wsparcie dla HDR10+ i Dolby Vision. We wcięciu znajduje się kamerka 32 MP do selfie.

Xiaomi CIVI ma procesor Snapdragon 778G, który wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4500 mAh. Można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 55 W. Z tyłu obudowy umieszczono potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi CIVI – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

166 g

Android 11

źródło: opracowanie własne