Samsung Galaxy S22 Ultra to nadchodzący flagowiec Koreańczyków. Plotki i przecieki na temat tego smartfona przybierają na sile. Tak więc premiera zbliża się coraz większymi krokami. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, co wiemy o modelu Samsung Galaxy S22 Ultra i kiedy go zobaczymy.

Samsung Galaxy S22 Ultra to smartfon, który w tym tygodniu doczekał się dużego wycieku. W sieci pojawiły się rendery. Plotki i przecieki nabierają na sile, choć do oficjalnej premiery jest jeszcze trochę czasu. Zebraliśmy znane informacje w jednym miejscu. Zobaczmy, co już wiadomo o flagowcu Samsung Galaxy S22 Ultra.

6,8-calowy ekran z obsługą S Pen

Samsung Galaxy S22 Ultra dostanie ekran AMOLED o podobnej przekątnej do poprzednika. Będzie to 6,8-calowy wyświetlacz QHD+ z dynamicznym odświeżaniem obrazu do 120 Hz. Nie będzie on jednak miał tak zaokrąglonych narożników. Pod tym względem bliżej mu będzie do serii Note 20. Ponadto będzie możliwa praca z użyciem piórka S Pen. Tym razem zostanie ono zintegrowane z telefonem.

Wydajne procesory Snapdragon 898 lub Exynos 2200

Samsung Galaxy S22 Ultra będzie dostępny z dwoma różnymi procesorami. Pierwszym będzie Snapdragon 898, czyli nowy SoC dla flagowców z Androidem od firmy Qualcomm. Drugi chip to autorski Exynos 2200. Ma on przede wszystkim wyróżniać się układem graficznym. Zostanie tu zintegrowany AMD Radeon, co obie firmy potwierdziły już wcześniej. Spodziewajmy się także 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Na dane zapewne zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca.

Poczwórny aparat fotograficzny

Wiemy, że aparat fotograficzny z modelu Samsung Galaxy S22 Ultra zostanie przeprojektowany. Firma postawiła tutaj na całkiem ciekawy design, który z pewnością wyróżni go na tle innych telefonów. Znajdziemy tu cztery obiektywy, z czego jeden jest peryskopowy. Ten ostatni zapewni duże możliwości z zakresu zoomu i plotki mówią o 10-krotnym optycznym. Główny sensor otrzyma matrycę 108 MP, a przednia kamerka pewnie 40 MP. Jednak dokładna specyfikacja tylnego aparatu nie jest na razie znana.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma w obudowie otwór, gdzie będzie można schować piórko S Pen. Na szczęście nie odbije się to niekorzystnie na baterii. Akumulator nadal ma mieć pojemność 5000 mAh. Niestety zwiększeniu nie ulegnie moc ładowania. Nadal ma to być moc na poziomie 45 W. Spodziewajmy się też bezprzewodowego i zwrotnego ładowania.

Premiera w styczniu

Samsung Galaxy S22 Ultra i pozostałe dwa modele z serii, które też mogliśmy już zobaczyć na renderach, powinny zadebiutować w styczniu 2022 r. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie konferencji Unpacked. Ta jednak powinna odbyć się w pierwszej połowie wspomnianego miesiąca. Znana specyfikacja techniczna smartfona, która nie jest jeszcze kompletna, widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S22 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

procesor Exynos 2200 lub Snapdragon 898

12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z 4 obiektywami

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

S Pen

czytnik linii papilarnych

163,2 x 77,9 x 8,9 mm

Android 12 z One UI 4

