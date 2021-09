Xiaomi CIVI to smartfon, który premierę ma przyszłym tygodniu. Do tej pory był on obiektem kilku przecieków. Teraz pewne informacje postanowił potwierdzić sam producent. Na łamach społecznościówki Weibo ujawniono, jaka bateria oraz procesor trafią do Xiaomi CIVI. Rzućmy sobie na to okiem.

Xiaomi CIVI otrzyma procesor Snapdragon 778G z obsługą łączności 5G. To układ SoC marki Qualcomm dla smartfonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Następnie jest wspomniana bateria. Pod obudową znajdzie się akumulator o pojemności 4500 mAh. Wiemy, że będzie go można ładować z użyciem ładowarki o mocy 55 W.

Na temat Xiaomi CIVI wiemy więcej. Smartfon ma ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Całość waży 166 g. Znane dane techniczne telefonu widoczne są poniżej.

Xiaomi CIVI – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

rozmiar pamięci RAM – brak informacji

rozmiar miejsca na dane – brak informacji

kamerka 32 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 64 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

166 g

Android 11

