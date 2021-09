Samsung Galaxy S22 Plus to kolejny flagowiec koreańskiej marki, którego rendery wyciekły do sieci. Tym razem jest mniej zmian wizualnych względem modelu Ultra. Producent postawił na dotychczasowy design. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się Samsung Galaxy S22 Plus i co o nim wiemy.

Samsung Galaxy S22 Plus również nie został dochowany w tajemnicy i dołączył w ten sposób do modelu Ultra. W sieci pojawiły się rendery, które prezentują nam tańszą wersję flagowca. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć design telefonu i ten nie zmienił się tak bardzo, jak w przypadku najdroższego smartfona z tej serii.

Samsung Galaxy S22 Plus ma podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny do poprzednika. Tutaj producent nie zdecydował się na tak daleko idące zmiany, które wprowadzono w wersji Ultra. Kamera ma trzy obiektywy i obok znajduje się dioda doświetlająca LED. Natomiast z przodu widać płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano.

Wiemy, że Samsung Galaxy S22 Plus ma 6,55-calowy ekran AMOLED. Następnie mamy wymiary telefonu i są to 157,4 x 75,8 x 7,6 mm. W miejscu wystającego aparatu grubość wzrasta do 9,1 mm. Niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S22 Plus – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Exynos 2200 lub Snapdragon 898

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

157,4 x 75,8 x 7,6 mm

Android 12 z One UI 4

