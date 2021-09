Xiaomi CIVI to nowy smartfon Chińczyków, którego premiera jest bardzo blisko. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Telefon otrzyma 6,55-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz i procesor Qualcomm Snapdragon 778G. Zobacz, co jeszcze wiemy o Xiaomi CIVI.