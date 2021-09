Xiaomi CIVI to nowa seria smartfonów chińskiej marki, której premiera jest blisko. Firma postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i ujawniła design nadchodzących telefonów. Opublikowano teaser i krótkie wideo. Smartfony z linii Xiaomi CIVI są naprawdę ładnie zaprojektowane.

Xiaomi CIVI to nowe smartfony chińskiego producenta, które zobaczymy w przyszłym tygodniu. Nowe telefony będą naprawdę ładne, co potwierdził sam producent. Na łamach oficjalnego konta marki w serwisie Weibo udostępniono teaser oraz wideo. Rzućmy sobie na to okiem.

Smartfony Xiaomi CIVI skierowane są do płci pięknej, co potwierdza ujawniony przez producenta design. Obudowa jest bardzo ciekawie zaprojektowana i ma grubość na poziomie 6,98 mm. Na pleckach umieszczono szkło AG. Ponadto na udostępnionym wideo możemy zobaczyć wyspę z potrójnym aparatem fotograficznym oraz zakrzywiony wyświetlacz.

Premiera smartfonów Xiaomi CIVI już blisko

Xiaomi CIVI to smartfony, które zobaczymy już w najbliższy poniedziałek. Oficjalna premiera telefonów odbędzie się 27 września. Tego dnia o godzinie 14:00 czasu w Chinach ruszy specjalna konferencja. Specyfikacje techniczne tych modeli na razie nie przedostały się jeszcze do sieci. Producent w tym przypadku dosyć skutecznie ochronił się przed przeciekami, co zdarza mu się nieczęsto. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło