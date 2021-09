Samsung Galaxy S22 Ultra to nadchodzący flagowiec, który również otrzyma rysik S Pen. W sieci pojawiły się nowe informacje o tym telefonie. Dowiadujemy się, że Koreańczycy zamierzają zintegrować piórko z urządzeniem, jak to było w serii Note. To ma jednak pociągnąć za sobą pewne zmiany w konstrukcji obudowy.

To oznacza, że Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma w obudowie otwór, gdzie będzie można schować piórko S Pen. Zmianom ulegną proporcje ekranu. Będzie to 19,3:9, jak to jest w serii Note, a nie 20:9. Samo urządzenie ma być także mniej zaokrąglone, ale nie ma być aż tak kwadratowate, jak to jest w przypadku Note’ów.

Samsung Galaxy S22 Ultra z S Pen bez wpływu na baterię

Dobrą wiadomością jest to, że dodatkowe miejsce w obudowie modelu Samsung Galaxy S22 Ultra nie odbędzie się kosztem baterii. Akumulator nadal będzie miał pojemność 5000 mAh. Tak więc nie ulegnie zmniejszeniu, co z pewnością cieszy. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

źródło