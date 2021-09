Redmi 9 Activ to kolejny członek tej serii telefonów marki Xiaomi. Premiera modelu odbyła się w Indiach, gdzie cena jest naprawdę atrakcyjna. Specyfikacja techniczna jest z niższej półki, ale to to niedrogie urządzenie. Smartfon Redmi 9 Activ ma 6,5-calowy ekran HD+ czy baterię 5000 mAh.